Lazio, abbonamenti a quota 12.000

Si chiude tra 24 ore la prima fase della vendita degli abbonamenti per la stagione 2018-2019 della Lazio ed è già un successo. Superate le 12.000 tessere sottoscritte l'anno scorso, curva Nord quasi piena, si punta a quota 20.000. Sarà decisiva la giornata di domani anche perchè, da martedì, il costo dell'abbonamento per tuti i settori aumenterà del 25-30%. In ogni caso la risposta è stata buona finora anche se in passato i tifosi biancocelesti erano riusciti a fare molto meglio (nel 2003 gli abbonati erano 41.000). Non resta che aspettare ma la buona campagna acquisti unita alla possibile conferma ai Milinkovic potrebbe rendere realtà il sogno di 20.000 tessere.