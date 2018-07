Immobile: accordo con la Lazio per il rinnovo

La Lazio risponde presente nel 3-0 alla Triestina, nella terza amichevole del ritiro di Auronzo, il primo vero test probante con una squadra di Serie C. Inzaghi stavolta mischia le carte nelle formazioni schierate, titolari e riserve quasi a provare i possibili imprevisti stagionali. La costante è il 3-5-2. L'ex Salernitana Minala sblocca la partita in mischia, due interventi importanti di Proto e Murgia costretto al cambio alla mezzora. Questo il primo tempo dei biancocelesti, per il centrocampista solo una contusione. Nella ripresa c'è Immobile in campo a firmare il raddoppio con un gol che strappa gli applausi, a chiudere la firma di Lulic sul tris finale. Proprio al termine della partita è arrivato l'annuncio del rinnovo da parte dell'attaccante napoletano: “Le voci di mercato? Già l'ho detto, quando uno fa così tanti gol è normale che venga corteggiato. Io, il ds e il presidente sappiamo come stanno le cose. Sono stati loro a chiamarmi e di ciò sono felice. - ha detto in conferenza stampa – Ho firmato a novembre, rifare il contratto dopo 10 mesi è un motivo di orgoglio. Tare adesso ha un po' da fare, appena si libera contiamo di fare tutto. Sono uomini di parola”, ha concluso Immobile. In programma c'è il rinnovo di contratto con prolungamento di un anno e ritocco dell'ingaggio a 3 milioni più bonus.