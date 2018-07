Tutto l'amore dei laziali per Immobile

Ancora una doppia seduta di allenamento per la Lazio in ritiro ad Auronzo di Cadore. La preparazione è intensa, mister Inzaghi avrà modo di testare la forma fisica della squadra nella seconda amichevole stagionale contro la squadra dilettantistica della Top 11 Cadore, in scena domani alle 17. Intanto il tecnico biancoceleste insiste con il lavoro dedicato alla difesa, della quale Acerbi è già leader indiscusso insieme a Radu, nelle prove tattiche della mattinata Luiz Felipe ha fatto il “doppione” dell'ex Sassuolo mentre Wallace e Bastos si sono mossi sul centrodestra con il primo schierato nella possibile difesa titolare. Nel pomeriggio in campo il resto della squadra, Strakosha è rimasto ancora a riposo per i soliti problemi alla schiena mentre Luis Alberto già duetta con Immobile.

Era presente ad Auronzo una tifosa d'eccezione: Francesca Fiorini, figlia del grande Giuliano, qui nella foto insieme con un altro tifoso Alessandro Pedicelli.