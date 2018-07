Lazio, 20 gol all'Auronzo nella prima amichevole della stagione

Prima amichevole della stagione, tutto secondo programma, la Lazio centra il record di gol nel test contro la squadra dilettante locale del CS Auronzo e vince 20-0. Mister Inzaghi conferma il 3-5-2 come modulo di base e sceglie la linea verde. La formazione biancoceleste in campo ricorda la sua Primavera e i giovani ricambiano la fiducia, mostrando lo smalto migliore. I big restano quasi tutti in panchina – Immobile, Parolo, Strakosha e Radu – mentre dei nuovi si vedono Proto, Acerbi e Durmisi ma non Berisha. Apre le danze Cataldi, ci mette la firma Murgia nel primo tempo. Rossi è un uragano nella ripresa, sigla ben sette gol dei quali uno con una rovesciata pazzesca, alla Cristiano Ronaldo. E poi ancora Minala, Sprocati, Lombardi e pure il portoghese Jordao. Buona la prima per la Lazio dei giovani, in attesa di vedere la versione dei big e dei nuovi acquisti che porterà il ds Tare dal mercato.