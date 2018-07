Lulic: Lazio, aspettiamo altri rinforzi

<Obiettivo Champions per la Lazio? Per parlare di traguardi bisogna prima capire chi siamo. Felipe Anderson e De Vrij sono andati via, ma sono arrivati nuovi calciatori e il mercato è ancora aperto: speriamo possano arrivare altri rinforzi, poi parleremo di obiettivi». Queste le parole del capitano della Lazio Senad Lulic dal ritiro di Auronzo di Cadore, dove la squadra di Simone Inzaghi sta preparando la nuova stagione. «I nuovi arrivati sono motivati - ha sottolineato il bosniaco parlando degli acquisti biancocelesti, ovvero Acerbi, Berisha, Durmisi, Sprocati e il portiere Proto - questo è un bene, perchè alzano il livello degli allenamenti e poi delle partite. Guardando alla passata stagione siamo sulla buona strada, ora vogliamo lavorare bene per migliorare ancora». Lulic è convinto che la Lazio possa fare bene nonostante le altre squadre, Juventus e Inter su tutte, si stiano muovendo molto sul mercato: «Le squadre si possono rinforzare, ma non è detto che funzioni tutto, come è successo al Milan nell’ultima stagione. Può essere positivo certe volte non fare acquisti - ha sottolineato il capitano della Lazio - Cristiano Ronaldo? Il suo arrivo fa bene al calcio italiano, è uno dei migliori al mondo, vediamo come si troverà qui»Lulic ha svolto il secondo giorno di allenamento ad Auronzo insieme ai compagni: ancora una doppia seduta, con la mattina dedicata alla parte atletica. Si è rivisto in campo Luis Alberto, pienamente ristabilito dopo il problema fisico che gli aveva impedito di giocare le ultime gare della passata stagione.