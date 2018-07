Felipe Anderson al West Ham. E saluta la Lazio

Primo giorno ad Auronzo di Cadore, la Lazio inizia la preparazione estiva con una doppia seduta di allenamento. Questa mattina, palestra e subito lavoro con il pallone per gli uomini di Inzaghi che anche nel pomeriggio sono stati impegnati in una partitella. In campo alle 15.30 per tornare in hotel e vedere tutti insieme la finale dei Mondiali tra Francia e Croazia. Dal ritiro parla il giovane attaccante Rossi, che si vuole giocare le proprie possibilità: "Mi piacerebbe restare alla Lazio nella prossima stagione, qui è casa mia. - ha detto a Lazio Style Channel - Il mio obiettivo è ritagliarmi spazio e se la società me ne darà l'opportunità, la sfrutterò nel miglior modo possibile".

Intanto l'ex Felipe Anderson, ufficialmente un nuovo calciatore del West Ham, saluta i tifosi biancocelesti con un video messaggio su Instagram: "Ho passato 5 anni bellissimi alla Lazio. Resterete sempre nel mio cuore e sarò il vostro primo tifoso", ha detto il brasiliano.