Lazio, visite mediche per Proto. Sarà il vice di Strakosha

Quarto acquisto per la Lazio, il nuovo portiere Silvio Proto questa mattina ha svolto le visite mediche in clinica Paideia. L'ex Olympiacos, belga con cittadinanza italiana, arriva a parametro zero e ha già firmato il contratto biennale che lo legherà ai biancocelesti. I test clinici sono proseguiti all'Isokinetic, poi un salto per vedere il centro sportivo di Formello. Il classe '83 sarà il vice di Strakosha.