Lazio, ecco Berisha: "Un sogno, non vedo l'ora di iniziare"

Valon Berisha è ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio. Lo annuncia il club biancoceleste in un comunicato, dopo che nei giorni scorsi il centrocampista ex Salisburgo aveva svolto le visite mediche a Roma e firmato il contratto quinquennale da 1.5 milioni a stagione.

Prime parole da laziale per il norvegese di origini kosovare: "Sono felice di annunciare che ho firmato con la Lazio. Che grande giornata per me e la mia famiglia. - ha scritto il giocatore sul proprio profilo Instagram - I sogni diventano realtà, non vedo l'ora di incontrare i miei compagni, non vedo l'ora di iniziare". Berisha non manca di ringraziare e salutare il Salisburgo, con il quale ha vinto diversi titoli e ha centrato la semifinale nell'ultima Europa League: "Adesso è arrivato il momento di fare un passo avanti, motivo per cui sono andato alla Lazio e in uno dei migliori campionati in Europa", ha detto il centrocampista.

Capitolo mercato in uscita, operazioni minori. Bastos piace al Wolverhampton ma la Lazio chiede 15 milioni per il difensore. Anche Caicedo verso l'Inghilterra, sull'attaccante c'è il Leeds. Intanto l'ex Primavera Tounkara va di nuovo in prestito e si accasa allo Schaffhausen in Seconda Divisione svizzera.