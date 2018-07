Lazio, Lotito avverte: "Big in vendita solo alle mie condizioni"

“Chi vuole un giocatore della Lazio, e se lui stesso vuole andare via, allora deve bussare alla nostra porta. Noi decideremo se aprire o meno, ma comunque chi va via lo fa solo alle condizioni che voglio io. Se uno non ha i soldi, allora non può comprare. Punto. A casa nostra comandiamo noi”. Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, avverte tutte le pretendenti per i gioielli biancocelesti. Da Milinkovic-Savic a Immobile fino a Felipe Anderson: nessuno è in vendita e non andrà via se non alle condizioni del numero uno. “Non dobbiamo vendere per poter comprare, questo deve essere chiaro. Abbiamo calciatori appetiti dalle più grandi squadre europee, sembra che tutti vogliano i nostri giocatori. Se un calciatore vuole andare via, allora deve trovare l'assenso della società”. Il messaggio è diretto alla Juventus, che per il centrocampista serbo ha messo sul piatto 80 milioni rispetto ai 150 richiesti ma anche al West Ham che ancora non è arrivato ai 40 milioni per l'esterno brasiliano. Il motto è il solito: “Pagare moneta, vedere cammello. Le condizioni le fa chi vende, non chi compra. Non esistono pressioni di mercato, scordatevelo”. Che sia una frecciata pure al Milan per Immobile, che con l'interesse rossonero potrebbe avere gioco-forza per chiedere un ritocco dell'ingaggio?

LE DATE DI AURONZO - Il presidente della Lazio era presente alla conferenza stampa di presentazione del ritiro di Auronzo di Cadore, insieme al club manager Peruzzi e alle autorità cadorine. La squadra di Inzaghi partirà il 14 luglio e resterà sotto le Tre Cime di Lavaredo fino al 28 luglio. Quattro le amichevoli in programma confermate: il 18 con l'Auronzo, il 22 con la Top del Cadore, il 25 con la Triestina e il 28 con la Spal. Le stesse degli anni passati, per scaramanzia. Il connubio con Auronzo, inoltre, è stato rinnovato per altri due ritiri fino al 2020. In Veneto, la Lazio troverà anche la nuova struttura del Pala 3 Cime, una palestra attrezzata a disposizione dei biancocelesti.

FORMELLO IN RISTRUTTURAZIONE - Nel frattempo il centro sportivo di Formello è in completa ristrutturazione. Sono stati ultimati i lavori per i nuovi campi (che hanno sostituito quelli da tennis come nel progetto dell'Academy) che ora sono in tutto sei. Rinnovamento degli spogliatoi, delle camere della foresteria, del ristorante: tutte le novità che saranno ultimate prima dell'inizio della stagione. Opere di rinnovamento finalizzate a portare a Formello tutte le categorie del settore giovanile e propedeutiche alla costruzione di una scuola calcio all'interno del centro sportivo stesso.