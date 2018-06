Berisha, un rinforzo per la Lazio

Dopo l'ufficialità del terzino Riza Durmisi dal Betis Siviglia, la Lazio è a un passo dal centrare il secondo acquisto del mercato. La chiusura per Valon Berisha, centrocampista del Salisburgo, è davvero vicina. Ieri il ds Tare ha trovato l'accordo con il club austriaco sulla base di 7 milioni e mezzo. Ora lavora ai dettagli sulla formula di pagamento, intanto cerca l'intesa con il norvegese classe '93 - che ha punito i biancocelesti in Europa League - per un quinquennale a circa 1.5 milioni. Tra questa sera e domani verranno risolti tutti i nodi e definiti i dettagli dell'operazione.