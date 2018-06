Lazio, Felipe Anderson al West Ham. Il giorno della verità

Bisogna imparare a lasciarsi, quando è finita. La Lazio e Felipe Anderson lo hanno capito da tempo, il film che va in scena da qualche settimana è la cronaca di un addio annunciato. Il presidente Lotito non avrebbe neanche voluto mettere il brasiliano sul mercato, ma la sua volontà di cambiare aria e di essere protagonista altrove, unita a un rapporto sì ricucito ma non idilliaco con mister Inzaghi, hanno deciso il futuro. Oggi potrebbe essere il giorno di Felipe, un passo più lontano dai biancocelesti, degli emissari del West Ham sono attesi a Roma per dare una svolta alla trattativa.

Gli Hammers hanno già il sì di Anderson, pronto a trasferirsi in Inghilterra per un ingaggio da 80 mila sterline a settimana, quindi più di 4 milioni a stagione con ulteriori bonus. Il nuovo tecnico Pellegrini ha messo il brasiliano in cima alla lista degli acquisti ed è diventato un vero pallino, lo vuole a ogni costo. Per questo il West Ham, dopo la prima offerta ufficiale di 20 milioni più bonus, nel colloquio con la dirigenza laziale alzerà l' asticella a 30 più bonus...

