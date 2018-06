Nome nuovo per il centrocampo della Lazio, si tratta di Marko Grujic, serbo classe 1996 di proprietà del Liverpool. Il ds Tare lo ha messo nel mirino, ne ha parlato anche con mister Inzaghi che è in vacanza in Sardegna ma ha avuto modo di informarsi sul giocatore.

Il cartellino si aggira attorno ai 5 milioni di euro, il suo contratto scade nel 2020, ci sono stati già dei contatti con i Reds: ottimi i rapporti, grazie anche a Leiva e Luis Alberto.

Il 22enne centrocampista ha trascorso la seconda parte dell'ultima stagione al Cardiff City per fare esperienza, si è rivelato decisivo con 13 presenze e anche in gol. Da Liverpool ha raccolto l'endorsment di Lovren, che in una recente intervista lo ha giudicato pronto per far parte della squadra inglese e il tecnico Klopp - dopo averlo mandato a farsi le ossa - sta pensando se puntare su di lui.

Così come vorrebbe fare la Lazio, sperando di giocarsi la carta Milinkovic-Savic. I due connazionali infatti hanno vinto insieme l'Europeo Under 19 nel 2013 e il Mondiale Under 20 nel 2015. Non farà parte della spedizione in Russia 2018, ma era stato inserito dal ct della Serbia nella lista dei pre-convocati.