Leiva: grazie Lazio, il prossimo anno faremo meglio

Lucas Leiva si gode le vacanze in Brasile ma non dimentica la Lazio: il 19 agosto riparte il campionato e il regista che ha vinto anche il premio dei tifosi quale miglior calciatore dell'anno, pensa già alla prossima stagione. Ha condiviso, infatti, sul suo profilo Twitter il video con cui la società l’aveva omaggiato al termine di una stagione che l’ha visto tra i maggiori protagonisti. Il tutto è stato accompagnato da uno speciale augurio per la prossima annata: «Grazie Lazio! La prossima stagione faremo ancora meglio».