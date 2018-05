Lazio, l'appello di Lotito: tutti all'Olimpico per "Di padre in figlio"

Dopo il successo del 2014, l'evento a tinte biancocelesti “Di padre in figlio” torna allo stadio Olimpico. La serata, organizzata da Pino Wilson e “Quelli del '74”, riunirà tutto il mondo Lazio e vedrà quest'anno la partecipazione della società – dalla dirigenza a mister Inzaghi e alcuni calciatori – che insieme alla curva Nord accompagnerà la festa del prossimo 4 giugno.

Tanti tifosi sugli spalti, la sfilata della Polisportiva, la sfida delle vecchie glorie di Lazio e West Ham (anche femminile). Da Mihajlovic a Casiraghi, da Signori a Pancaro, tanti gli ex che hanno risposto presente. E proprio il presidente Lotito ha voluto lanciare l'appello per riempire l'Olimpico così come i 70 mila nella sfortunata notte con l'Inter: “Vogliamo esaltare la nostra storia, parteciperemo per l'orgoglio di essere laziali. - ha detto il patron ai microfoni di Lazio Style Channel – I giocatori vengono responsabilizzati da uno stadio così pieno e vogliono soddisfare se stessi e i tifosi. Questa è una manifestazione importante, la nostra tifoseria è un valore aggiunto e un orgoglio”.

Ci sarà anche Inzaghi lunedì prossimo, sposerà dopo domani la sua Gaia ma rimanderà la partenza per il viaggio di nozze pur di essere presente all'evento biancoceleste.