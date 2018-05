Il matrimonio tra Inzaghi e la Lazio continua

Sì e ancora sì, è tempo di matrimoni per Simone Inzaghi. Quello con la compagna Gaia Lucariello, che il mister porterà all'altare il prossimo 2 giugno per poi godersi un mese di luna di miele insieme alla moglie e ai figli. Quello con la Lazio, che andrà avanti per puntare anche nella prossima stagione a quella Champions sfumata. Ancora insieme, non che ci fossero troppi dubbi ma quantomeno diverse tentazioni.

La Juventus ha fato arrivare il proprio gradimento, il Napoli ha fatto un sondaggio. Il destino ha dato una mano, con la conferma di Allegri sulla panchina bianconera e l'imminente firma di Ancelotti con gli azzurri, i due club che avevano messo gli occhi addosso all'allenatore biancoceleste non sono più un pericolo.

Il contratto fino al 2020, con il quale la società del presidente Lotito ha blindato Inzaghi, certifica un rapporto che andrà avanti per continuare un progetto di crescita iniziato più di due anni fa. Il legame di Simone con il club, i tifosi e l'ambiente fa tutta la differenza del mondo, vuole coltivare le proprie lecite ambizioni – e l'apprezzamento ai piani alti della Figc ne è la conferma – a Roma.

Rinnovate le promesse, adesso Inzaghi dirà sì a Gaia e si godrà le meritate vacanze per un'annata comunque straordinaria. Poi penserà alla nuova stagione, al ritiro di Auronzo di Cadore (dovrebbe svolgersi dal 15 al 28 luglio) e a rinforzare la rosa per alzare l'asticella. Per il mercato ha già le idee chiare, il rapporto con il ds Tare e il patron è quotidiano, l'intenzione di tutti è di lavorare per avere a disposizione una squadra quasi completa al termine della prima parte di preparazione estiva.