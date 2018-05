Lazio, Immobile prova a recuperare per l'Inter

Immobile ha un unico pensiero, esserci contro l'Inter. Lavora come un pazzo, suda a testa bassa, ha i nerazzurri nel mirino. Fa passi avanti da gigante, oggi a Formello – mentre la Lazio ha ripreso gli allenamenti nel centro sportivo biancoceleste – ha iniziato il lavoro con il pallone. Inzaghi spera di riaverlo in gruppo per venerdì, le possibilità di vederlo in campo aumentano di giorno in giorno.

Guiderebbe l'attacco con Felipe Anderson alle spalle, non ci sono chance di recuperare Luis Alberto. Anche Parolo tenterà il tutto per tutto per l'ultima di campionato, nel recupero è indietro rispetto al napoletano, si è allenato in palestra e stamattina – insieme al compagno di Nazionale – ha svolto ulteriori accertamenti in Paideia: il protocollo fila liscio, c'è da incrociare le dita per recuperare un altro pezzo fondamentale.

Intanto gestiscono le forze Leiva, Lukaku e Marusic: non sono in dubbio per domenica sera.