Lazio, Inzaghi: andiamo in Champions con De Vrij

Alla vigilia della penultima giornata di campionato contro il Crotone, in scena domani alle 15 all'Ezio Scida, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello.

180 minuti che valgono la stagione?

"A Crotone sarà molto importante, sarà molto difficile. Loro si giocano tanto come noi, tutte e due hanno grandi motivazioni, la affronteremo in uno stadio pieno di entusiasmo ma non saremo soli perché i tifosi come sempre ci accompagneranno nell'ultima trasferta".

La Lazio merita la Champions?

"Abbiamo fatto qualcosa di straordinario per essere lì a giocarcela con corazzate costruite con altri budget. Ma con la forza del gruppo e la nostra gente ce la giocheremo con tutte nostre forze, siamo lì, fino alla fine".

Situazione De Vrij?

"Sono tranquillissimo perché so che ragazzo e professionista è. Sono sicuro che onorerà la maglia per rispetto di tifosi, società e dei propri compagni".

La notizia del contratto depositato?

"La cosa era chiara da diverso tempo, probabilmente è stata sbagliata la tempistica ma a me non cambia niente. Sono concentrato sulle cose di casa mia e sul Crotone".

C'è timore di perdere la Champions?

"La squadra è serena e consapevole della propria forza. Abbiamo guardato solo in casa nostra, il nostro sogno è a portata di mano ed è lontano 180 minuti. Dovremmo mettere in campo tutta la forza che ci resta".

Situazione infermeria e diffidati?

"Speriamo di averli tutti per la partita contro l'Inter, anche se per Luis Alberto è difficile. Leiva penso possa giocare anche se dovrà fare attenzione, a partita in corso faremo delle valutazioni".

Teme il biscotto?

"Il Sassuolo non va a San Siro per farsi umiliare. Per l'Inter non sarà una gara semplice, loro si sono salvati e hanno la mente libera".

Nani e Di Gennaro?

"È un'opzione a partita in corso. Ho le alternative in attacco e a centrocampo".

LA FORMAZIONE - Out i big Immobile, Luis Alberto e Parolo mentre Inzaghi recupera Radu. Si ricompone la difesa con De Vrij e Caceres. A centrocampo confermato Murgia con Leiva e Milinkovic-Savic, Marusic e Lulic sugli esterni. In attacco c'è Felipe Anderson alle spalle di Caicedo.