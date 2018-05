Basta: "Alla Lazio serve l'ultimo sforzo"

"Serve l'ultimo sforzo per mettersi alle spalle infortuni e problemini. Ci aspettano le due partite più importanti, tutta la squadra crede di poter raggiungere la Champions League". Così Dusan Basta carica la Lazio in vista delle ultime sfide con Crotone e Inter. Il terzino serbo, questa mattina, insieme a Sergej Milinkovic-Savic e Adam Marusic, ha partecipato al consueto appuntamento della Lazio nelle scuole di Roma. A margine dell'incontro all'Istituto Asisium in via di Grottarossa, Basta ha parlato ai cronisti presenti, scacciando le polemiche della stagione e pensando soltanto all'obiettivo: "Non c'è ansia da quarto posto, quando è uscito il calendario sapevamo che la gara con l'Inter sarebbe stata decisiva. Dobbiamo dimenticare gli errori arbitrali, raggiungendo la Champions saremo ancora più felici per le problematiche extra campo".