Lazio con la testa al Crotone senza Immobile e Luis Alberto

La Lazio torna a lavorare a Formello, dopo il giorno di riposo concesso da mister Inzaghi alla squadra. Ventiquattro ore di relax fondamentali, è necessario dosare le energie per le ultime due partite di campionato oltre che fare i conti con gli infortunati. Domenica pomeriggio contro il Crotone out Immobile e Luis Alberto, l'attaccante tenterà il tutto per tutto pur di esserci con l'Inter, lo spagnolo incrocia le dita che la nuova risonanza possa dargli qualche speranza ma la lesione all'adduttore sembra costringerlo a chiudere in anticipo la stagione. L'unico che dovrebbe tornare a disposizione del tecnico biancoceleste nella trasferta calabrese è Radu, invece Parolo pensa ai nerazzurri. Lo staff medico comunque dosa le energie dei superstiti, oggi sono rimasti a riposo De Vrij, Leiva, Marusic e Lukaku: sono giocatori gestiti da mesi, ma nessuno è in dubbio per domenica.