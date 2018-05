Lazio, stagione finita per Luis Alberto

La Lazio si ritrova a Formello dopo il pareggio con l'Atalanta e lo fa con una gara amichevole con la Primavera biancoceleste di mister Bonacina. Finisce 3-0 per i grandi: Bruno Jordao la sblocca, Di Gennaro raddoppia in tandem con Nani, Basta chiude su assist perfetto del portoghese. Il tecnico Inzaghi ha concesso un giorno di riposo per domani alla squadra, da mercoledì si penserà alla trasferta contro il Crotone, fondamentale per la conquista della Champions. Con Immobile e Luis Alberto sicuramente out, l'allenatore biancoceleste spera di recuperare almeno Radu, più difficile il rientro di Parolo che lavora in vista dell'Inter. A riposo gli acciaccati De Vrij e Leiva, soltanto una seduta di scarico in palestra per i calciatori impiegati ieri all'Olimpico.