Lazio, Immobile punta l'Inter

Ciro Immobile tenterà il recupero per l'ultima giornata di campionato contro l'Inter, o almeno ci proverà. Lo ha confermato il medico sociale della Lazio, Fabio Rodia: “Gli esami effettuati in quest’ultimi giorni hanno confermato una lesione di primo grado a carico bicipite femorale della coscia destra – ha spiegato a Lazio Style Channel – La prognosi approssimativamente è stimata tra i 15 ed i 20 giorni. Se sarà disponibile per Lazio-Inter? È un’ipotesi, vediamo come si evolverà la situazione”.

Contro l'Atalanta, domenica pomeriggio all'Olimpico, non ci saranno neanche Stefan Radu e Marco Parolo: “Il romeno ha riportato una contrattura all’adduttore breve della coscia destra. Abbiamo sottoposto il difensore romeno a esami strumentali, - ancora le parole del dottor Rodia – che non hanno evidenziato la presenza di ulteriori lesioni”. Entrambi verranno sottoposti a nuovi accertamenti la prossima settimana per capire il loro recupero per la trasferta di Crotone: più probabile il primo ché il secondo.

Il tecnico Simone Inzaghi, comunque, ha intenzione di confermare la squadra vista a Torino: Martin Caceres in difesa con Stefan De Vrij e Luiz Felipe, Alessandro Murgia a centrocampo con Lucas Leiva e Sergej Milinkovic-Savic e Felipe Caicedo a sostituire Immobile in attacco con Luis Alberto alle spalle. Lo spagnolo non si è visto neanche oggi ma non scatta l'allarme, soltanto un po' di riposo precauzionale: “Stiamo svolgendo un protocollo personalizzato per portarlo al meglio nella condizione in vista delle ultime gare della stagione”, ha concluso Rodia.