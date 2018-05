Lazio senza Immobile, Radu e Parolo

Due giorni di riposo, ora si torna a fare sul serio. La Lazio si è goduta il relax dopo la vittoria sul Torino, che vale un bel pezzo di qualificazione in Champions League, e oggi è tornata ad allenarsi nel centro sportivo di Formello agli ordini di Simone Inzaghi. Il tecnico si rassegna all'assenza di Ciro Immobile, Stefan Radu e Marco Parolo: tutti e tre non ci saranno contro l'Atalanta, nella sfida di domenica alle 15 allo stadio Olimpico. L'attaccante spera di non aver chiuso la stagione a Torino, di poter tornare almeno per l'ultima di campionato contro l'Inter, nuovi esami strumentali chiarirano i tempi di recupero dalla lesione al bicipite femorale. Stesso guaio accusato dal romeno, ma è meno grave, il centrocampista invece sta recuperando dall'elongazione all'adduttore. Almeno loro dovrebbero tornare con il Crotone, intanto Inzaghi pensa a come sostituirli: Caceres in difesa, Murgia in mediana e Caicedo in attacco sembrano le scelte più probabili. Soltanto domani scatteranno le prime prove tattiche anti Dea, ma l'allenatore biancoceleste sembra intenzionato a dare fiducia alla squadra vista a Torino dopo gli infortuni di Radu e Immobile.