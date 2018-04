La vittoria sul Torino, a rispondere alla Roma e ad allungare a più quattro sull'Inter nella corsa Champions, merita un premio. E allora il tecnico Simone Inzaghi ha concesso alla Lazio un giorno in più di riposo, annullando la seduta di scarico prevista oggi a Formello. Un po' di relax prima delle ultime tre partite di campionato, domenica pomeriggio allo stadio Olimpico – è ufficiale l'apertura della curva Maestrelli – arriverà l'Atalanta, servono gli ultimi sforzi.

Mercoledì pomeriggio dunque la ripresa degli allenamenti nel centro sportivo biancoceleste, il tecnico piacentino già sa che dovrà rinunciare a tre insostituibili: Immobile, Radu e Parolo. Le condizioni dell'attaccante sono quelle che preoccupano maggiormente, lo stop per un problema muscolare al bicipite femorale della coscia destra potrebbe costargli questo finale di campionato con ogni probabilità: si attendono soltanto le risposte degli esami strumentali che il napoletano svolgerà tra domani e mercoledì. Anche il centrale romeno si è fermato con il Torino per lo stesso guaio, ma preoccupa molto meno anche se certamente non ci sarà contro la Dea così come il centrocampista, ancora alle prese con l'elongazione all'adduttore.