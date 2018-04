Inzaghi lancia la Lazio: "Dobbiamo pensare solo al Torino"

Gli ultimi quattro scatti verso la Champions, lo sprint finale per la Lazio che comincerà da Torino, nel posticipo di domani sera nell'Olimpico granata. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa, partendo dalle mille polemiche arbitrali della gara di andata: «Dovremo fare una partita importante, perché il Torino ha ottimi giocatori e nella gara di andata ha vinto. Conterà molto l’atteggiamento con cui scenderemo in campo, pensando come ad una partita secca. Ho chiesto di pensare solo al Torino, senza perdere concentrazione sugli altri. Possiamo incidere solo su noi stessi».

Una vittoria per difendere il terzo posto, con uno sguardo al big match tra Inter e Juventus: «Abbiamo il destino tra le mani. Abbiamo iniziato un lungo ciclo e il calendario è complicato. Domani giocheremo pensando che sia una finale e che il Torino ha un ottimo tecnico. Giocheremo da vera Lazio. Inter-Juventus? Tutte e due hanno bisogno di vincere. La guarderò con interesse perché sarà una gara di grande spettacolo. Ma pensiamo a fare una gara importante contro il Torino. Le motivazioni possono fare la differenza, e speriamo che siano più grandi delle concorrenti (Inter e Roma, ndr). Nessuno ci ha mai regalato nulla».

Una battuta anche sull'ospitalità della Lazio che nei prossimi giorni ospiterà nel centro sportivo di Formello il Liverpool in vista della semifinale di ritorno di Champions contro la Roma: «E’ un onore ospitare il Liverpool, abbiamo accettato la richiesta che è arrivata il giorno dopo il sorteggio con la Roma e speriamo che in futuro ci possa accadere la stessa cosa a noi. Perché vuol dire che giocheremo grandi partite. Se dovesse servire un posto dove allenarci a Liverpool ci ospiteranno volentieri. Era già successo con il Manchester City».