Ecco Lazio 1915: Amore e Guerra

Appuntamento con "Lazio 1915: Amore e Guerra". Questa sera alle ore 21.00 presso il teatro Ghione di via delle Fornaci 37, andrà in scena lo spettacolo dedicato alla squadra biancazzurra dell’epoca e alla rivendicazione da parte della Lazio dello Scudetto 1915. Seguiranno le premiazioni. Come già avvenuto il 23 maggio dello scorso anno, anche in questa edizione l’invito a partecipare sarà esteso a tutti i rappresentanti, i dirigenti, i tesserati ed i dipendenti della S.S.Lazio Verranno premiate quest’anno con il “Premio Chiara Insidioso” le seguenti persone: tutto lo staff tecnico dei collaboratori del mister Simone Inzaghi: Massimiliano Farris, Fabio Ripert, Ferruccio Cerasaro, Enrico Allavena, Adalberto Grigioni, Alessandro Fonte, Adriano Bianchini, Gianluca Zappalà, più altri membri della Società Sportiva Lazio. Emilia Corelli (figlia di Corrado Corelli ala della Lazio del 1915 e protagonista delle 3 vittorie in un giorno in Toscana), Felice Pulici, premiato da Pino Wilson e Giancarlo Oddi, l’Avv. Gian Luca Mignogna, avv. Pasquale Trane e il dott. Fabio Belli (scudetto 1914/15) e la Fondazione Gabriele Sandri per il suo decennale.A sostenere la manifestazione benefica per Chiara Insidioso, ci saranno la Fondazione Gabriele Sandri, una delegazione della Curva Nord, la Polisportiva Lazio nella figura del Pres. Antonio Buccioni e varie sezioni e altre realtà benefiche vicine alla lotta contro la violenza sulle donne.