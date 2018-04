Lazio verso la Samp col dubbio Parolo

Dopo la vittoria in rimonta per 3-4 contro la Fiorentina ieri sera, la Lazio mette alle spalle il successo e le nuove polemiche arbitrali per concentrarsi sulla prossima sfida alla conquista di un posto in Champions League. Questa mattina i biancocelesti sono tornati subito ad allenarsi alle 11 in vista del match contro la Sampdoria, in scena domenica alle 15 allo stadio Olimpico. Soltanto una seduta di scarico per i protagonisti del Franchi, da domani si comincerà a preparare seriamente la gara. Con i blucerchiati non ci saranno Luis Alberto (diffidato e ammonito) e Murgia (espulso per il presunto fallo su Chiesa), ma tornerà Radu dopo aver scontato un turno di squalifica: il romeno si riprenderà il posto da titolare in difesa insieme a De Vrij, in ballottaggio Luiz Felipe e Caceres. Da valutare le condizioni di Parolo – ieri ha dato forfait in extremis per un problema muscolare all'adduttore della coscia destra, svolgerà controlli strumentali – e di Strakosha affaticato. Se il centrocampista non ce la dovesse fare, Lulic potrebbe scalare mezzala con Lukaku confermato sulla corsia sinistra. Ancora ai box, invece, Patric sempre per noie muscolari.