Inzaghi: la Lazio vuole la semifinale

Battere il Salisburgo per sognare la semifinale di Europa League, mister Simone Inzaghi ne ha parlato oggi pomeriggio in conferenza stampa, la Lazio dovrà affrontare gli austriaci con il massimo della concentrazione: “Lo dissi subito, quando ci fu il sorteggio - ha spiegato il tecnico - normale che con due partite di campionato come Bologna e Benevento, più la sosta di mezzo, il nostro pensiero sia andato lì. Troveremo una squadra forte e organizzata, in Europa è ancora imbattuta, perché nei preliminari di Champions è uscita solo per la differenza reti. Non è nei quarti di Europa League per caso, così come non lo siamo noi. Per dire di essere più forti dovremo dimostrarlo in campo. I ragazzi hanno sempre fatto ottime partite finora, con un ottimo cammino. Siamo arrivati ai quarti e vogliamo giocarci le nostre carte nel migliore dei modi". La fase finale della competizione è vicina, ecco perché Inzaghi vuole provare il tutto per tutto: "Normale che adesso, a due partite dalle semifinali, l'Europa League diventi un obiettivo molto importante. Mi piacerebbe riuscirci, l'ho centrata da calciatore e da allenatore vorrei ripetermi. L'obiettivo è lì, a due partite di distanza. Ma affrontiamo una squadra con la nostra stessa ambizione". Domani sera la Lazio scenderà in campo con il classico 3-5-2: in porta ci sarà Strakosha, in difesa spazio a Luiz Felipe, De Vrij e Radu. A centrocampo Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic Savic e Lulic. Sulla trequarti Luis Alberto alle spalle di Immobile. Panchina dunque per Marusic e Felipe Anderson, che partiranno dalle retrovie insieme a Nani, Caicedo, Murgia, Caceres e Guerrieri.