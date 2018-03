Lazio, sette gol alla Primavera

Sette gol alla Primavera di Bonacina e due giorni di riposo concessi da Inzaghi alla squadra. La ripresa degli allenamenti infatti è prevista per martedì pomeriggio, questa mattina è andata in scena una gara amichevole in famiglia. Per la Lazio dei grandi cinque reti di Felipe Anderson (l’ultima con una rovesciata spettacolare) e gol di Nani e Caicedo. Dalla prossima settimana il tecnico di Piacenza aspetterà il ritorno dei nazionali ma soprattutto valuterà le condizioni di tutti gli elementi fermi ai box. Per il Benevento dovrebbero recuperare Milinkovic Savic (forte affaticamento muscolare), Radu (contusione al ginocchio), Caceres (fastidio al polpaccio), Wallace e Patric, entrambi fermi a scopo precauzionale. Preoccupano invece Lulic e Lukaku: il bosniaco ha una lesione di primo grado, dovrebbe tornare con l’Udinese in trasferta. Il secondo invece si trascina da un paio di settimane un problema al tendine del ginocchio, verrà monitorato quotidianamente. Le prove tattiche scatteranno tra mercoledì e giovedì.