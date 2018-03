Lazio, tutti gli infortunati restano a riposo

Penultimo allenamento della settimana, la Lazio domani potrebbe affrontare la Primavera in una gara amichevole. La ripresa degli allenamenti è in programma per martedì prossimo, Inzaghi aspetta il rientro dei nazionali. Assenti all’appello anche gli infortunati: Milinkovic Savic, Radu, Caceres, Patric, Wallace e Lukaku, tutti dovrebbero recuperare per la sfida al Benevento. Tempi più lunghi invece per Lulic, alle prese con una lesione di primo grado, proverà a rientrare per Udinese-Lazio. Regolarmente a disposizione Felipe Anderson, Leiva, Nani, Caicedo, Di Gennaro e Luiz Felipe. Intanto venduti già 7 mila biglietti per Lazio-Salisburgo, quarti di finale di Europa League in programma il 5 aprile alle 21.05. Infine la S.S. Lazio attraverso una nota apparsa sul proprio sito ha comunicato i metodi di acquisto dei biglietti per la sfida di ritorno. La prelazione per gli abbonati partirà il 27 marzo e terminerà il 28. Dal 30 marzo scatterà la vendita libera.