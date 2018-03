La procura archivia il caso De Vrij

La procura nazionale antidoping Nado Italia ha archiviato il caso De Vrij. Il giocatore, in ritiro con la nazionale olandese è già stato informato. Superati quindi i problemi burocratici relativi all'esenzione da un cortisonico che prende regolarmente per il ginocchio operato. Ora le partite con l'Olanda e forse al suo rientro, la prossima settimana, l'annuncio del suo passaggio ufficiale all'Inter a giugno: una vera beffa per la Lazio e il presidente Lotito.