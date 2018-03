Super Lazio va ai quarti di Europa League

Vince la Lazio in Ucraina, battuta la Dinamo Kiev 2-0 e ribaltato il risultato dell’andata. La banda Inzaghi vola ai quarti di finale di Europa League e domani conoscerà il suo prossimo avversario. Le reti - divise tra primo e secondo tempo - di Lucas Leiva e De Vrij.

PRIMO TEMPO. Inzaghi deve rinunciare a Milinkovic Savic, Caceres e Basta, rimasti a Roma. Confermato il 3-5-2 classico con Luiz Felipe, De Vrij e Radu in difesa, a centrocampo Patric al posto di Marusic. In attacco Luis Alberto e Felipe Anderson alle spalle di Immobile. L’approccio dei biancocelesti alla partita è devastante, dopo una manciata di minuti il bomber napoletano salta il portiere della Dinamo ma viene rimpallato sul più bello in scivolata da Kadar. Ci pensa allora Lucas Leiva a sbloccare il match con un inserimento di testa su calcio d’angolo battuto da Luis Alberto. I padroni di casa provano a reagire, ma la retroguardia laziale regge senza troppi problemi, sulle corsie esterne Patric e Lulic non mollano di un centimetro. Immobile ha l’opportunità del 2-0, Boyko devia in calcio d’angolo col piede destro. Allo scadere il direttore di gara non vede un’uscita con le mani fuori dall’area di rigore del portiere della Dinamo Kiev, forti le proteste della panchina biancoceleste.

SECONDO TEMPO. Nella ripresa la Lazio si divora il raddoppio con Patric, tutto solo davanti al portiere manda la palla in curva. Ci prova anche Luis Alberto su punizione, la palla sfiora l’incrocio dei pali. I biancocelesti continuano a macinare gioco, le occasioni non mancano, Immobile tenta in tutti i modi di superare Boyko. Inzaghi manda in campo Lukaku per Lulic e Marusic per Patric. La Dinamo è inesistente, l’unico squillo arriva da Tsigankov con un destro dalla distanza che termina di poco alto. Un altro brivido lo crea Gonzalez con un tiro di esterno insidioso che fa tremare la Lazio. Entra Caicedo al posto di Immobile, ma il discorso qualificazione lo chiude De Vrij con una spaccata vincente al minuto 82.