Inzaghi carica la Lazio: a Kiev per centrare i quarti

A Kiev per ribaltare il risultato dell’Olimpico e accedere ai quarti di finale di Europa League. Simone Inzaghi ha suonato la carica in conferenza stampa, la Lazio crede nel passaggio del turno, domani contro la Dinamo però non ci saranno Milinkovic Savic, Caceres e Basta: “La gara di andata mi ha confermato che la Dinamo Kiev è una buona squadra, con grande tradizione, ha ottimi giocatori che fanno entrambe le fasi molto bene. Si difendono, attaccano, hanno una loro identità. Noi dovremmo fare meglio dell'andata. A Cagliari abbiamo giocato meglio rispetto alla gara di andata con la Dinamo. Cercheremo di fare gol, ma con una certa attenzione sulle loro ripartenze”.

Dello stesso avviso Marco Parolo, domani titolare a centrocampo insieme a Marusic, Leiva, Luis Alberto e Lulic: “In Europa le squadre ti concedono sempre qualcosa. Mi accontento anche di una Lazio brutta, sporca e cattiva, ma che porta la qualificazione a casa. Anzi, a volte servono anche certe prestazioni”.

In attacco giocheranno Felipe Anderson e Immobile, mentre in difesa spazio a Bastos, De Vrij e Luiz Felipe. Panchina per Nani e Caicedo, che troveranno spazio a gara in corso.