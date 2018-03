Lazio, il tacco magico di Immobile evita la sconfitta a Cagliari

Tra mille proteste e un penalty non concesso (e nemmeno rivisto alla Var), la Lazio pareggia in extremis a Cagliari con un gioiello di tacco siglato da Ciro Immobile. Le reti di Pavoletti e autogol di Ceppitelli nel primo tempo. Nella ripresa rigore di Barella e prodezza dell'ex attaccante del Torino.

PRIMO TEMPO - Alla fine Inzaghi non rinuncia a De Vrij dall’inizio, lo manda in campo con Luiz Felipe e Radu. Non cambia nemmeno il modulo, si va avanti con il classico 3-5-2: a centrocampo finisce in panchina Milinkovic, Lulic si muove da interno e Lukaku sulla fascia sinistra. Dall’altra parte invece Lopez punta sulla coppia Pavoletti-Han. Il match è equilibrato, le due formazioni si affrontano a viso aperto, la Lazio fa sfogare il Cagliari e quando riparte crea le occasioni più pericolose. Sono i padroni di casa però a passare in vantaggio con Pavoletti: cross dalla destra, colpo di testa di Han, palla sulla traversa ed intervento decisivo dell’ex attaccante del Napoli. Passano pochi minuti e i biancocelesti chiedono il calcio di rigore per un contatto netto di Barella su Immobile (ammonito per proteste), ma l’arbitro Guida lascia correre il gioco senza consultare la Var. Al 35’ la Lazio pareggia grazie all’autogol di Ceppitelli, che spedisce in porta un traversone su calcio di punizione forte e preciso di Luis Alberto.

SECONDO TEMPO - Spazi intasati e qualche errore di troppo in avvio di ripresa, la banda Inzaghi prova comunque a gestire la partita. Il tecnico di Piacenza prova a cambiare le carte in tavola con Felipe Anderson e Milinkovic Savic, fuori Parolo e Lukaku: due calciatori offensivi più Luis Alberto e Immobile. Al 25’ però la partita cambia a favore del Cagliari: Luiz Felipe - per proteggere l’uscita di Strakosha - interviene in maniera scomposta su Pavoletti. L’arbitro Guida inizialmente non concede il penalty, poi ricorre alla Var e indica il dischetto ai padroni di casa. Dagli undici metri Barella non sbaglia. Nel finale entra anche Nani, che sfiora il pareggio in extremis con un destro svirgolato. Ci pensa allora Immobile con un colpo di tacco fantastico a superare Cragno. La Lazio agguanta il 2-2 all'ultimo secondo.