La convention del Comitato Consumatori Lazio

Appuntamento per sabato mattina (17 febbraio) nei locali dell’Uni San Paolo, in via Lemmi 10 a Roma, in zona Colli Albani a 100 metri dalla fermata della metropolitana: parte l'avventura del Comitato Consumatori Lazio pronto a lanciare la class action contro la classe arbitrale. L'avvocato Mignogna ideatore e promotore dell'iniziativa ha le idee chiare: "E’ importante ringraziare tutte le persone che mi stanno aiutando nel comitato della Class Action, come l’avvocato Pasquale Trane, Gabriele Paparelli, Giorgio Sandri, Alessandro Soddu, Francesco Felci, Carmine De Luca e mons. Contili dell’Università San Paolo, che ci ha messo a disposizione i locali per la convention. Certe cose si fanno con la collaborazione di tutti, c’è un lavoro di equipe che si sta rivelando ottimo. Voglio fare una domanda: i laziali sono stufi di subire torti e ingiustizie? Allora l’occasione giusta è la convention di sabato presso i locali dell’Uni San Paolo, in via Lemmi 10 a Roma, in zona Colli Albani a 100 metri dalla fermata della metropolitana, per aderire a quello che è l’appena costituito Comitato Consumatori Lazio. Se ci uniamo ancor di più possiamo provare a combattere poteri istituzionali, mediatici e sportivi che spesso si mettono di traverso. Attraverso il Comitato si possono esercitare le Class Action, che permettono di affermare legalmente in gruppo diritti individuali e cercare tutela laddove risultano violati dei diritti".