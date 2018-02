Lazio, confronto tra Inzaghi e la squadra

Un confronto di circa 20 minuti tra Inzaghi e la squadra, è andato in scena questa mattina a Formello. La sconfitta di Napoli ha obbligato il tecnico a chiedere spiegazioni ai suoi, nella ripresa infatti la Lazio è sparita dal campo. Bisognerà ripartire in fretta, giovedì c’è l’Europa League, in Romania scatterà un ampio turnover. Giocheranno Caceres, Luiz Felipe, Basta, Lukaku, Murgia, Nani e Caicedo, a centrocampo ci sarà anche Leiva, squalificato con il Verona. Domani andranno in scena le prime prove tattiche, mercoledì la partenza per la Romania.