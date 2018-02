La Lazio dura un tempo, poi crolla a Napoli

Operazione contro-sorpasso perfettamente riuscita. Vittoria di grande maturità quella del Napoli oggi con la Lazio, un 4-1 arrivato dopo un primo tempo di sofferenza (vantaggio di De Vrij, pari di Callejon) ma soprattutto dopo un secondo tempo di grande qualità, certificato dai tre gol realizzati da Wallace (autorete), Mario Rui (con deviazione di Zielinski) e Mertens. Azzurri di nuovo in testa al campionato a quota 63, a +1 sulla Juve.

SUBITO DE VRIJ

Pronti, via e al 3' gli ospiti passano subito in vantaggio: giocata di Immobile sulla destra, l'attaccante supera Allan con un dribbling e fa partire un tiro-cross insidioso sul quale è bravo a intervenire De Vrij, che anticipa i difensori e realizza l'1-0 per i biancocelesti. Il Napoli prova a reagire, ma la Lazio è ben messa in campo e riesce a tamponare le folate offensive della squadra di casa senza troppi problemi, mostrando una buona compatezza difensiva. La squadra di Sarri prova allora ad alzare i ritmi di gioco e subito sfiora il vantaggio al 23' con Insigne, bravo a raccogliere l'assist di Hamsik e a tentare il classico tiro a giro, con la palla che esce di poco alla sinistra di Strakosha.

CALLETI C'È

Sul capovolgimento di fronte è ancora Insigne a rendersi pericoloso con un'altra giocata delle sue, un pallonetto di prima intenzione da oltre 30 metri che esce di poco sopra la traversa. Ma quando il primo tempo sembra avviarsi alla conclusione, al minuto 43 ecco il pari del Napoli: palla illuminante di Jorginho che pesca il solito taglio di Callejon, il quale dall'interno dell'area piccola non sbaglia e fa 1-1. Le squadre vanno negli spogliatoi, non prima però dell'allontanamento di Sarri dalla panchina azzurra, espulso per proteste dall'arbitro Banti.

DOMINIO AZZURRO

Nel secondo tempo c'è solo il Napoli, che prima sfiora due volte il vantaggio con Insigne, la seconda con un destro a giro insidioso che si spegne a pochi centimetri dal palo, e poi lo trova al minuto 53', quando Callejon s'invola sulla fascia destra e fa partire un cross forte e preciso sul quale interviene Wallace, che nel tentativo di bloccare la sfera la manda invece nella propria rete per il 2-1 azzurro. Ma non finisce qui, perché al 56' il Napoli trova anche il tris con Mario Rui, il cui tiro è deviato involontariamente da Zielinski e inganna ancora Strakosha per il 3-1 della squadra di casa. Gli azzurri ora giocano sulle ali dell'entusiasmo, tengono il campo alla perfezione e non sbagliano praticamente nulla, un dominio certificato al 73' dal 4-1 di Mertens, che finalizza un'azione corale con uno tocco preciso che termina alle spalle del portiere albanese. Il resto è pura accademia, con gli azzurri che festeggiano così la vittoria con l'abbraccio del San Paolo. Tre punti che li riportano in vetta alla classifica, a +1 sulla Juventus di Max Allegri.