Lazio, De Vrij recuperato. Nani supera Anderson

La tentazione è confermata, con il Genoa mister Inzaghi passerà al 3-4-2-1. Dentro Luis Alberto insieme a Felipe Anderson o Nani (favorito), in attacco si muoverà Ciro Immobile. Mancheranno all’appello gli squalificati Milinkovic Savic e Lulic (oggi lavoro differenziato per entrambi), a centrocampo toccherà alla coppia Parolo-Leiva. Sulle corsie esterne invece si rivedranno Marusic e Lukaku, mentre in difesa il tecnico di Piacenza rilancerà Wallace al fianco di De Vrij (recuperato) e Radu. La rifinitura è in programma per domani, lunedì mattina la squadra sosterrà una leggera sgambata pre match: venduti circa 9 mila biglietti ma ci sono ancora due giorni.