Felipe Anderson, Murgia e Wallace tornano a scuola, riparte il tour della Lazio

Riparte il tour della Lazio nelle scuole, questa volta è il turno dell’Istituto Comprensivo Perlasca, zona Pietralata. Felipe Anderson, Murgia, e Wallace hanno incontrato e risposto alle domande dei bambini presenti: “A scuola ero bravissimo - ha spiegato il 10 biancoceleste - la saggezza è la cosa più importante e che nessuno può toglierti. A scuola uno impara a comportarsi fuori, i professori vanno ascoltati, insegnano cose fondamentali per la vita. A volte non riusciamo a dormire, perché la partita va male e non siamo riusciti a fare bene. Ma dobbiamo guardare avanti e pensare al futuro”.

Dello stesso avviso il difensore Wallace: "Io andavo benino, volevo sempre giocare con gli amici. I professori mi dicevano sempre Walllaaace, devi stare attentoooo. Comunque quello che studiamo è quello che ci portiamo dietro per tutta la vita. Senza scuola è tanto difficile, soprattutto in Brasile. Bisogna studiare e imparare”.

Al termine dell’evento Murgia si è fermato con i cronisti presenti. Tanti gli argomenti toccati, la testa è già alla sfida di lunedì sera contro il Genoa: “È una partita molto importante, loro hanno cambiato allenatore da poco e stanno giocando molto meglio. Come sempre sarà difficile, ma noi scenderemo in campo e ce la metteremo tutta". Poi sul suo percorso ha aggiunto: "Io sono tranquillo, so di far parte di un gruppo di giocatori molto forti. Quando arriverà la mia occasione darò il massimo, intanto mi alleno al meglio". Sulla squadra: "Il clima nello spogliatoio è sereno, siamo un bel gruppo, stiamo facendo belle cose, ma abbiamo ancora fame e voglia di arrivare più in alto. Vogliamo ottenere i risultati che ci siamo prefissati. Continuiamo a giocare partita dopo partita, poi vedremo cosa succederà a fine anno". Gli obiettivi: "Per la Champions dovremo lottare contro Inter e Roma, hanno entrambe ottimi allenatori e giocatori, è difficile dire quale sarà la squadra più difficile da superare". Ha concluso parlando di Leiva: "Lucas è un giocatore immenso. Da lui c’è solo da imparare, giorno dopo giorno rubo sempre con gli occhi. Quindi lo ringrazio per tutto ciò che sto imparando".