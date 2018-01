Adesivi Anna Frank, procura Figc: due turni a porte chiuse per la Lazio

La richiesta del procuratore della Figc Pecoraro è stata pesante: due turni a porte chiuse per la Lazio e 50.000 euro di multa al club per gli adesivi antisemiti su Anna Frank apparsi in curva Sud il 22 ottobre al termine della sfida in casa contro il Cagliari. L'avvocato Gentile ha presentato le sue opposizioni e la prossima settimana ci sarà la sentenza di primo grado. In ogni caso il provvedimento non riguarderà le partite contro Chievo e Udinese in programma domenica e mercoledì. Già pronto, in caso di condanna, il ricorso biancoceleste che punta a smontare l'istituto giuridico della responsabilità oggettiva: i colpevoli sono stati individuati e daspati perché devono pagare tutti i tifosi laziali? Risposta tra qualche giorno.