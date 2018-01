Ecco l'hastag per lo scudetto 1915 della Lazio

Prosegue la battaglia dei tifosi della Lazio per lo scudetto del 1915. Questo il comunicato dell'avvocato Mignogna: "In occasione del 118° anniversario della fondazione della S.S. Lazio, il Comitato Promotore dell'assegnazione ex aequo a Lazio e Genoa del titolo di Campione d'Italia 1914/15, chiedono a tutti i tifosi laziali ed a tutti gli addetti ai lavori di condividere e far condividere sui social l'hashtag ufficiale #Scudetto1915LazioTricolore. Nel rammentare che il 29 gennaio 2018 ci sarà l'elezione del nuovo Presidente della FIGC e che entro la stessa data dovrà essere eletta puranche la Governance della Lega Serie A che esprimerà i propri Consiglieri in seno al Consiglio Federale, si evidenzia come risulterà fondamentale mantenere in auge la rivendicazione di quello che sarebbe il Primo Scudetto della Capitale per il quale la Commissione dei Saggi ha già dato parere favorevole ed il reintegrato Consiglio Federale sarà chiamato a prendere la decisione finale sul procedimento di riesame tuttora pendente. Per tali ragioni, si auspica la massima condivisione dell'hashtag #Scudetto1915LazioTricolore, in modo che lo stesso possa diventare assolutamente virale su Twitter, Facebook ed Instagram".