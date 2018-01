Lazio, Caceido verso il ritorno: "Stiamo facendo grandi cose"

La ripresa degli allenamenti è in programma per domani a Formello, la Lazio preparerà l'ultimo appuntamento prima della sosta. Il pareggio contro l'Inter è archiviato, il 6 gennaio la banda Inzaghi dovrà affrontare la Spal a Reggio Emilia. Per l'occasione il tecnico di Piacenza ritroverà in panchina Davide Di Gennaro, completamente guarito dalla lesione muscolare rimediata due mesi fa in Europa League.

Si rivedranno il 21 all'Olimpico invece Palombi e Caicedo, entrambi fermi ai box: "Roma è una città meravigliosa - ha rivelato in Spagna l'attaccante ecuadoriano - pian piano sto imparando l’italiano, mi sto adattando alla vita romana. Abito vicino al centro, ho seguito le necessità della famiglia. Formello è un po’ distaccato dal centro della città, ma almeno così abbiamo intorno a noi tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E poi facendo l’autostrada sono al centro sportivo in 20 minuti. Troppe buche sulla strada per Formello? Se vedi le strade in centro sono più o meno così. Credo faccia parte della cultura romana (risata, ndr). Ora sto bene, sono felice di questa fase della mia vita. Sono tranquillo e consapevole che l’anno scorso è stato difficile per me e per la mia famiglia, ma è passato. Le cose adesso stanno andando bene, siamo in una città bellissima e in una squadra che sta facendo cose importanti”.