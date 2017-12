Rocchi dirigerà Inter-Lazio. Orsato fischia all'Olimpico

Sarà Gianluca Rocchi della sezione di Firenze ad arbitrare sabato a San Siro, alle 18, lo scontro diretto in chiave Champions fra Inter e Lazio nell’ultima giornata di andata di serie A, la diciannovesima. Assistenti di linea Di Liberatore e Tasso, quarto uomo Abisso, al Var Damato e Schenone. La capolista Napoli fa visita al Crotone nell’anticipo di venerdì: arbitra Mariani di Aprilia, coadiuvato da De Meo e Longo, con La Penna quarto ufficiale e Doveri e Giallatini addetti al Var. Per Verona-Juve c’è Mazzoleni di Bergamo, Roma-Sassuolo va a Orsato di Schio, per Fiorentina-Milan designato Banti di Livorno.