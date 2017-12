Lotito: anche la Lazio deve fare lo stadio

Lotito fa gli auguri ai tifosi laziali dai microfoni di Radio Incontro Olympia nella trasmissione di Stefano Benedetti e parla dello stadio delle Aquile che lui vorrebbe costruire sulla Tiberina sui terrori di sua proprietà: "Se un’amministrazione comunale è al di sopra delle parti deve ora dare anche alla Lazio la possibilità di fare lo stadio. L’Olimpico? È nella disponibilità patrimoniale del Coni. Un affitto per 99 anni? Non voglio entrare nel merito della qualità dell’Olimpico. Con quello che paghiamo d’affitto avremmo comprato il nostro stadio già da 14 anni. Paghiamo 387mila euro al mese, che sono più di 4 milioni l’anno. Se facciamo il calcolo in 20 anni sono circa 80 milioni. Non è nel nostro interesse, l’Olimpico ha già le sue criticità che tutti lamentano. Noi dobbiamo fare uno stadio autonomo come lo farà la Roma, dove ‘apriamo il cancello e lo chiudiamo’: deve essere vissuto 365 giorni l’anno. Ora tutti mi copiano, ma sono stato io a lanciare l’idea dello stadio di proprietà dal primo giorno in cui sono arrivato".