Inzaghi: "Lazio torna a vincere in casa"

Battere il Crotone per ritrovare la vittoria all’Olimpico, ci crede mister Simone Inzaghi, pronto al riscatto domani alle ore 12. La Lazio sogna la Champions League e la missione è ancora possibile, il tour de forte natalizio prevede anche Fiorentina (Coppa Italia) ed Inter: “La priorità è tornare a vincere in casa ha spiegato il mister in conferenza stampa - perché in campionato è troppo che non lo si fa. Domani abbiamo una buona opportunità, dovremo essere determinati. Il Crotone si giocherà la sua partita. Sarà una settimana di Natale intensa. Dovremo essere bravi, pensare una partita alla volta: ho visto la gara del Crotone con il Chievo, sono in salute, Zenga è preparato e mi è sempre piaciuto. Ha rafforzato le idee girando molto, lo stimo, sia come allenatore che come commentatore. Vogliamo tornare a vincere". Per quanto riguarda Milinkovic, Inzaghi rispedisce al mittente le voci di mercato: “Ha 22 anni, sta facendo bene, normale che attiri tante squadre. Ma parlo spesso con lui, sta bene nella nostra realtà, è felice della Lazio, sa che le squadre lo vogliono grazie alla Lazio. Sono contento che i giocatori abbiano delle avances, significa che stiamo facendo bene. Ma a oggi è strafelice della Lazio, l'anno scorso si è legato a lungo con noi con il nuovo contratto. Se vale più di Pogba? Parliamo di un giocatore molto giovane, che ha sia qualità che quantità, spesso i giocatori sono carenti in uno di questi fattori. Per questo Milinkovic è stimato, gli auguro che diventi più forte di Pogba, che è uno dei migliori sicuramente". Domani possibile 3-4-2-1 con il serbo e Luis Alberto alle spalle di Immobile. A centrocampo Lukaku è in vantaggio su Lulic. Mentre in difesa potrebbero riposare Bastos e Radu.

Inviato da iPhone