Inzaghi alla festa della Lazio: "Questa è una grande stagione. Dobbiamo pensare al futuro"

La cena di Natale della Lazio è andata in scena questa sera presso Spazio 900, famoso locale della Capitale. Più di 300 invitati (tra cui Enrico Montesano) e la partecipazione di tutto il club: società, staff tecnico e giocatori con famiglie al seguito. Assente il direttore sportivo Tare, fuori dall’Italia per motivi personali (non di mercato). Simone Inzaghi, arrivato in compagnia della compagna Gaia, si è fermato a parlare con i cronisti presenti: “Bellissimo essere qui, tutti insieme alle nostre famiglie. Questa è stata una grande stagione, quello che è successo in queste ultime settimane può essere da stimolo per il futuro. Grazie ai ragazzi abbiamo fatto qualcosa di grande, ma è sempre meglio pensare al futuro. Stasera è giusto festeggiare insieme alle famiglie che ci sopportano tutto l’anno. Un augurio? Il momento è di festa, mi sarebbe piaciuto portare anche i miei figli qui con noi. Questa bellissima serata la condivido con Gaia che per me è molto importante perché mi supporta sempre”.

Presente Stefan De Vrij, diviso tra il rinnovo con la Lazio e la prossima sfida con il Crotone: “Questa sera racconta una bella atmosfera, anche perché stiamo facendo bene e i tifosi sono contenti e sorridenti. Arbitri? Vogliamo andare avanti, quello che è successo è successo, pensiamo al futuro tanto il passato non si può più cambiare. Atalanta? Era un campo difficile, loro sono una squadra aggressiva. Abbiamo iniziato male, poi abbiamo dimostrato carattere e reagito alla grande. Ora dobbiamo rimanere lì in alto con le altre, quindi bisogna vincere le prossime partite. Bilancio personale? Cerco sempre di crescere e migliorarmi e farò lo stesso nel 2018. Rinnovo? Non lo so”. La serata si è conclusa verso mezzanotte con un discorso finale del presidente Lotito.