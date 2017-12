Lazio, doppia rimonta contro l'Atalanta

L’Atalanta scappa, la Lazio non molla e riacciuffa un pari prezioso. Concentrato di emozioni a Bergamo dove, al termine di una partita ricca di colpi di scena e gol, Gasperini e Inzaghi (espulso) conquistano un punto a testa con qualche rammarico. L’Atalanta per essere stata avanti anche di due gol (Caldara e Ilicic, che poi firmerà il 3-2 su rigore), la Lazio (doppietta di Milinkovic-Savic e definitivo 3-3 siglato dal solito Luis Alberto) perché - seppure priva dello squalificato Immobile - nel finale sembrava avere più energie per la clamorosa rimonta. Alla fine però il pareggio è il risultato più giusto.

L’Atalanta scatta forte e al 19’ sfonda: Ilicic allarga per Petagna che si traveste da rifinitore e pesca alla perfezione in area Caldara, lasciato libero da Marusic. Perfetta la girata del giovane centrale nerazzurro che firma la terza rete stagionale. La Lazio, con Caicedo per Immobile, è sotto shock e al 22’ arriva il secondo gol dell’Atalanta: Gomez vede il taglio di Ilicic perso da Radu, splendida e immediata la girata al volo dello sloveno che non lascia scampo a Strakosha. È uno show quello degli uomini di Gasperini che vanno addirittura vicini al tris: Strakosha si supera sul rigore in movimento calciato da Cristante, innescato dallo scatenato Gomez, poi Radu salva su Petagna. Resta quindi in piedi la Lazio che la riagguanta tra il 27’ e il 35’: grande protagonista Milinkovic-Savic, autore di una doppietta anche con la complicità di Berisha. Nel primo caso il mancino del serbo è da biliardo (palo interno e gol), ma il portiere dell’Atalanta si tuffa in ritardo; poi, sull’imbeccata di Parolo (bella iniziativa di Luis Alberto) Milinkovic beffa Berisha con un destro non proprio irresistibile: 2-2.

La girandola di emozioni e gol si riattiva in apertura di ripresa quando Gomez, servito di fino da Spinazzola, brucia Bastos che lo stende in area. Glaciale dal dischetto Ilicic che realizza la doppietta personale e il conseguente 3-2 per gli orobici. Scatenato lo sloveno che ci prova anche col piede "sbagliato": controllo e destro violento dal limite, stavolta va fuori. Prova ancora a reagire la Lazio, ma Berisha stavolta è attento sul mancino di Lucas Leiva, meno lucido del solito in regia; sul fronte opposto, Strakosha risponde presente alla botta di Gomez. Annullato il poker di Caldara (fuorigioco), ancora Strakosha tiene in vita i biancocelesti su Gomez (erroraccio di Wallace). Lukaku e Felipe Anderson le mosse di Inzaghi, che risultano vincenti: il brasiliano avvia l’azione, rifinita da Caicedo, che porta al 3-3 firmato da Luis Alberto (79’). Ultimi botti: Gomez spara a salve, Masiello salva su Caicedo. Finisce 3-3, un punto a testa e tanti applausi.