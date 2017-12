La Lazio apre i cancelli di Formello

Cancelli aperti domani a Formello, la Lazio chiama a raccolta i tifosi dopo lo scandalo diretto da Giacomelli nel match con il Torino. Il centro sportivo aprirà alle ore 16, la seduta inizierà alle 17. Inzaghi lavorerà in vista della gara di Coppa Italia con il Cittadella, scenderanno in campo dall’inizio Felipe Anderson e Wallace. Non preoccupano intanto le condizioni di Luis Alberto, uscito dall’Olimpico lunedì sera con un forte attacco di crampi. Infine a giorni tornerà in gruppo Nani.