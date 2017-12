Leiva: peccato aver perso in Europa ma ora la Lazio deve battere il Torino

La Lazio è tornata nella notte dal Belgio, questa mattina alle 12 Inzaghi ha ritrovato subito la squadra per una seduta di scarico. Già in campo i titolari, rimasti a Roma giovedì per preparare il match con il Toro. Tra le notizie positive il recupero di Felipe Anderson, completamente ristabilito dalla tendinopatia all’adduttore. Con i granata si andrà avanti con il 3-5-2, in difesa può scattare il ballottaggio tra Patric e Bastos, dettato proprio dalle ultime prestazioni (deludenti) dell’angolano. A centrocampo rientreranno tutti i titolari, compreso Lucas Leiva, reduce dalla prima rete con l’aquila sul petto: “Un peccato aver subito il gol alla fine, dopo aver rimontato il 2-0 - ha commentato oggi il brasiliano - abbiamo conquistato il primo posto del girone, aspettiamo lunedì per sapere il prossimo avversario. Dobbiamo analizzare i gol subiti per fare meglio e continuare a lavorare bene. La partita era difficile, importanti i ritorni di Wallace e Felipe Anderson e l’impiego dei giovani che possono fare esperienza. Torniamo con la testa sul Torino, dobbiamo vincere in casa, non è la sconfitta con lo Zulte che pregiudica la fiducia che abbiamo. In Europa League sono tutte squadre forti, ora scendono anche quelle della Champions. Aspettiamo febbraio e ora concentriamoci su campionato e Coppa Italia, poi ripenseremo all’Europa. Se si vuole vincere si deve giocare contro tutti. Il mio gol più bello? Non ne ho fatti tanti, forse è uno dei migliori. Il primo gol con la Lazio è sempre speciale, non lo dimenticherò mai anche se non abbiamo vinto”. In attacco Luis Alberto verrà schierato alle spalle di Immobile, alle loro spalle il solito Milinkovic. Out Di Gennaro e Nani.