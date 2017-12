De Vrij scherza sul rientro di Anderson

Il rientro di Felipe Anderson è a un passo, domani verrà convocato da Inzaghi per la trasferta in Belgio contro lo Zulte Waregem. Anche i suoi compagni non vedono l'ora di rivederlo in campo, stamattina De Vrij ha ironizzato sulla lunga attesa del brasiliano: "Aspettando il rientro di Felipe Anderson", ha scritto il centrale in una story pubblicata su Instagram. Il video rappresenta dei bambini testardi davanti alla gru con l'artiglio mentre provano a portare a casa la loro pallina. Con espressione di disappunto e sorpresa quando quel tentativo, che inizialmente sembrava positivo, ritorna al punto di partenza. Tutto questo per far capire cosa ha significato per tutti aspettare il rientro di Anderson, prima che la ricaduta lasciasse i compagni come quel bambino davanti al claw crane. Intanto a breve si attendono novità sul rinnovo di De Vrij. Il contratto dell'olandese è in scadenza a giugno 2018.