Inzaghi: Fiorentina avversario scomodo

Si è fermato Nani, rimarrà fuori per 3 settimane, ha riportato la lesione del retto femorale. Mister Simone Inzaghi dovrà rinunciare anche a Felipe Anderson e Di Gennaro, ma per il match di domani pomeriggio con la Fiorentina ritroverà Caicedo e Wallace per la panchina. Il tecnico si augura anche di ritrovare Lulic, oggi assente alla rifinitura per un lieve attacco influenzale: il belga Lukaku tenterà il sorpasso in extremis. Per il resto la formazione è fatta, si ripartirà dal classico 3-5-2: in porta ci sarà Strakosha; in difesa spazio a Bastos, De Vrij e Radu. A centrocampo, sulle corsie esterne, si muoveranno Maurisic e Lukaku (dipenderà dalle condizioni di Lulic). Mentre davanti alla retroguardia toccherà a Parolo, Leiva e Milinkovic Savic. Sulla trequarti invece verrà schierato Luis Alberto alle spalle di Ciro Immobile: "Ci aspettiamo un avversario scomodo – ha spiegato Inzaghi in conferenza stampa - una squadra che ha ottime individualità, con un allenatore molto bravo che conosco personalmente e prepara bene le partite. Dovremo essere attenti per ripartire dopo la battuta di arresto, giocando con grandissima determinazione e tantissima umiltà. Dobbiamo giocare da squadra, aiutarci. È fondamentale per riprendere il nostro cammino". Il derby è già in archivio, il mister non ha dubbi: "Giovedì ho avuto le indicazioni che cercavo, con giocatori giovani che ci possono aiutare nel nostro percorso. Ma adesso ci interessa la partita con la Fiorentina, molto insidiosa. Ho parlato tanto con la squadra, ci siamo già passati la scorsa stagione: dobbiamo ripartire più forti di prima". All’Olimpico sono attesi circa 25 mila spettatori. Probabile formazione: Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic Savic, Lukaku; Luis Alberto, Immobile.